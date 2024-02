ہمارے معاشرے کو بزرگ شہریوں کی بھی ضرورت ہے،بزرگ شہریوں اور افراد کے کارنامے نہایت ہی شاندار اور حیرت انگیز ہیں ہمارے معاشرے کو بزرگ شہریوں کی بھی ضرورت ہے،بزرگ شہریوں اور افراد کے کارنامے ...

مصنف: ڈاکٹر جوزف مرفی

مترجم: ریاض محمود انجم

قسط:178

ہمارے معاشرے کو بزرگ شہریوں کی بھی ضرورت ہے:

رومی قوم پرست اور محب وطن مارکوس پورشیئس کیٹو (Marcus Porcius Cato) نے 80 سال کی عمر میں یونانی زبان سیکھی۔

عظیم جرمن / امریکی مغنیہ، مادام اورنسٹئین شومان ہنک (Madame Ernestine Schumam-Heink) نے دادی بننے کے بعد موسیقی اور گلوکاری کی دنیا میں عظیم نام پیدا کیا۔ بزرگ شہریوں اور افراد کے کارنامے نہایت ہی شاندار اور حیرت انگیز ہیں۔ جنرل ڈوگلس میک آرتھر (General Douglas Mc Arther)، ہیری ایس ٹرومین(Hary S. Truman)، آئزن ہاور (Eisenhower) اور امریکہ مالی سرمایہ کار برنرڈ یپروش (Bernard Baruch)،یہ تمام افراد اپنی صلاحیتوں اور فہم و فراست کے ذریعے انسانیت کی خدمت میں مصروف رہے ہیں۔

عظیم یونانی فلسفی، سقراط نے 80 سال کی عمر میں ساز بجانا سیکھا۔ مائیکل اینجیلو (Michelangalo) نے اپنی شہر ۂ آفاق تصویر 80 سال کی عمر میں تیار کی۔ 90 سال کی عمر میں سیاس سائمونائڈز (Cios Simonides) نے اپنی شاعری پر انعام حاصل کیا، جوآن وان گوئتھے (Johann Von Goethe) نے "Faust" مکمل کی اور لیپولڈوان رینکی (Leopold Von Ranke) نے 90 سال کی عمرمیں "History of the World" مکمل کی۔

الفریڈٹینی سن (Alferd Tennyson) نے اپنی مشہور اور شاندار نظم (Crossing The Bar) 83 سال کی عمر میں لکھی۔ آئزک نیوٹن (Isaac Newton) نے 85 برس کی عمر میں بھی سخت محنت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ جان ولیسلے (John Wesley) 88 سال کی عمر میں بھی اپنے عقیدے (Methrdism) (عیسائیوں کا ایک عقیدہ) کی ترویج و تبلیغ میں مصروف تھا۔ 95 سال کی عمر کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرا لیکچر سنتے ہیں او روہ اس قدر صحت مند ہیں جیسے بیس برس کی عمر میں تھے۔

آیئے، ہم اپنے بزرگ شہریوں کو ان کے بلند مراتب پر فائز کریں اور فردوس کی لہروں سے لطف اندوز ہونے کا مکمل اور بھرپور موع فراہم کریں۔

اگر آپ ریٹائر ہو چکے ہیں تو پھر ”اصول حیات“ اور اپنے تحت الشعوری ذہن کے کمالات میں دلچسپی لیجیے۔ وہ کام کیجیے جو اس سے قبل آپ نہ کر سکتے تھے۔ نئی نئی معلومات اور علم حاصل کیجیے اور نئے نئے نظریات تحقیق و تخلیق کیجیے۔

اور پھر اس طرح دعا کیجیے:

”اے خدا،جس طرح دل، ندی کی لہروں کی مانند بہتا ہوا جاتا ہے، اسی طرح میری روح بھی آپ کے ساتھ پرواز کرے۔“ (PSACM 42:1)

بڑی عمر کے ثمرات:

”اس کا گوشٹ، بچے کے گوشت سے زیادہ تازہ اور توانا ہو گا جب وہ اپنی جوانی کے زمانے کو لوٹے گا۔“ (JOB 33:25)

ایک انتہائی اور اعلیٰ معیاری نقطہ نظر کے اعتبار سے دراصل بڑھاپا، خدا کی سچائیوں سے مطابقت کا نام ہے۔ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ آپ ایک کبھی نہ ختم ہونے والے سفر پر رواں دواں ہیں، زندگی کے اس لامحدود، عدم سکوت اور بے انتہا گہرے سمندر میں اہم مراحل کا ایک سلسلہ موجود ہے اور ساتھ یہ بھی کہیں:

”وہ ادھیڑ عمری میں ثمرات حاصل کریں گے، پھلیں گے پھولیں گے۔“ (PSALM 92:14)

”لیکن روحانی ثمرات میں محبت، پیار، خوشی، طمانیت، سکون، صبر و تحمل، شائستگی، اخلاص، اعتماد و اعتقاد، عاجزی شامل ہیں، جن کا کوئی ثانی نہیں۔“

آپ ایک ابدی اور دائمی زندگی کے بیٹے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں اور آپ ابدیت کی تخلیق ہیں۔(جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)