پاکستان سے غربت،جہالت،ناانصافی اوربدعنوانی ختم کریں گے، وزیراعظم کا سال نو کے آغاز پر پیغام

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان نے سال نو کے آغاز پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان سے غربت، جہالت،ناانصافی اوربدعنوانی ختم کریں گے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر نئے سال کے آغاز پر اپنے پیغام میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں 4 برائیوں کے خاتمے کیلئے جہادکے عزم کااعادہ کرتے ہیں،ملک سے غربت، جہالت، ناانصافی اور بدعنوانی ختم کریں گے، ان کا کہناتھا کہ انشااللہ 2019 پاکستان میں سنہری دورکاآغازہے۔

Our New Year resolution is to wage jihad against the 4 ills of our country: poverty, illiteracy, injustice and corruption. InshaAllah 2019 is the beginning of Pakistan's golden era.