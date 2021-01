’اس سال بندے دے پتر دی طرح رہنا ہے، نہیں تے نہیں رہنا‘

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق کپتان اور فاسٹ باﺅلر وسیم اکرم نے نئے سال کے آغاز پر قوم کو مبارکباد دینے کیساتھ ساتھ عوام سے دلچسپ وعدہ بھی لیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق وسیم اکرم نے پوری قوم کو اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ میری اہلیہ شنیرا بیٹی کے ساتھ آسٹریلیا میں ہے، اور میں فیملی کو بہت مس کر رہا ہوں۔ سابق کپتان قومی ٹیم کا کہنا تھا کہ امید ہے یہ سال پچھلے سال سے بہتر ہو گا۔

وسیم اکرم نے کہا کہ ہم ہر سال خود سے وعدہ کرتے ہیں کہ کم کھانا ہے، ورزش کرنی ہے، اس سال ایک اور وعدہ بھی خود سے کریں کہ ’اس سال بندے دے پتر دی طرح رہنا اے، نہیں تے نہیں رہنا۔‘

Happy new year guys have a blessed 2021 all the love . #newyearresolution2021 pic.twitter.com/aUkOfgr7br