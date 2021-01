رمیز راجہ ’شادی شدہ کرکٹ ٹورنامنٹ‘ میں حصہ لیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور موجودہ کمنٹیٹر رمیز راجہ اب ’شادی شدہ کرکٹ ٹورنامنٹ‘ میں حصہ لیں گے جس کا اعلان انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے کیا۔

تفصیلات کے مطابق سابق کرکٹر نے ٹوئٹر پر عام گلی محلوں میں ہونے والے کرکٹ ٹورنامنٹ کا ایک پوسٹر شیئر کیا اور مداحوں کو بتایا کہ وہ بھی اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ رمیز راجہ نے اپنے ٹوئٹ میں پوسٹر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ’میں نے یہ ٹورنامنٹ کھیلنے کیلئے درخواست جمع کرادی ہے۔‘

I have applied to play in this one! pic.twitter.com/yo4btgXaax