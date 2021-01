برآمدات میں اضافہ، وزیراعظم کی تمام ایکسپورٹرز کو مبارکباد

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) دسمبر 2020 میں ریکارڈ برآمدات میں اضافے پر وزیراعظم عمران خان نے تمام ایکسپورٹرز کو مبارکباد دی ہے۔

وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 18 فیصد اضافے کے ساتھ برآمدات حاصل کرنے پر تمام ایکسپورٹرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ برآمدات میں اضافہ خوش آئند ہے اس رجحان کو جاری رکھیں۔

وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کی معاشی پالیسی کا ایک اہم ستون برآمدات میں اضافہ ہے اور ہم برآمدی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے پوری مدد فراہم کریں گے۔

وزیراعظم نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ گزشتہ سال کے مقابلے برآمدات میں 18 فیصد اضافہ ہوا ہے۔

Congratulations to all the exporters on achieving record exports in Dec 2020 with a growth of 18 % over the previous year. Well done & keep up this trend. A major pillar of our govt's economic policy is export enhancement & we will provide full support to promote export culture.