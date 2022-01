" میں اپنی محبت کے ساتھ دبئی میں ہوں" محمد عامر  نے تصاویر شیئرکردیں

دبئی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی محمد عامر کی جانب سے اہلیہ کے ہمراہ سوشل میڈیا پر تصویریں شیئر کی گئی ہیں۔

محمد عامر نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اہلیہ نرجس خاتون کے ہمراہ دو تصویریں شیئر کی ہیں اور کیپشن میں دبئی کی تعریف کرتے ہوئے کہنا ہے کہ ’دبئی ایک محبت ہے اور میں اپنی محبت کے ساتھ دبئی میں ہوں۔‘

dubai is love and I am in dubai with my love @narjiskhan25 ???????? pic.twitter.com/goSjcF9sJc