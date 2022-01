نئے سال کا جشن ، ٹینس سٹار اعصام الحق نے والدین کے ہمراہ ڈانس کی ویڈیو شیئر کردی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی ٹینس سٹار اعصام الحق نے نئے سال کا جشن مناتے ہوئے اپنے والدین کے ہمراہ ڈانس کی ویڈیو شیئر کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ نیا سال سب کو مبارک ہو،اللہ کرے یہ سال آپ سب کے لیے اسی طرح تفریح سے بھرپور ہو جیسےمیرے لیے اپنے والدین کے ہمراہ ڈانس کے یہ لمحات ہیں اور میری اہلیہ ہماری ویڈیو بنارہی ہے۔خوش رہیں،محفوظ رہیں اور آباد رہیں۔

#HappyNewYear everyone

May this year for all of you be as much fun as this moment for me dancing with my parents and my wife filming us

Stay safe ,stay blessed, stay happy

???????????? pic.twitter.com/RpPdfSwY0C