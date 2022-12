بابر اعظم کی ہسپتال میں زیر علاج ننھے مداح کی عیادت

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کراچی کے مقامی ہسپتال میں داخل ایک ننھے مداح کی عیادت کی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی ) کی جانب سے بابر اعظم کی اپنے ننھے مداح سے ملاقات کی ویڈیو جاری گئی ہے ۔ بابراعظم نے اپنے مداح کو آٹوگراف والی کیپ تحفے میں دی ، قومی ٹیم کے کپتان نے بچے کی محمد رضوان سے ویڈیو کال پر بات بھی کروائی۔ ننھے مداح نے ملاقات میں پی ایس ایل ٹیموں کے بارے میں دلچسپ گفتگو کی ۔

