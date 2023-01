پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نے غیر ملکی کوچز کی تقرری کی منظوری دیدی پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نے غیر ملکی کوچز کی تقرری کی منظوری دیدی

لاہور(سپورٹس رپورٹر) پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی نے غیرملکی کوچز کی تقرری، پی سی بی ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی اور پاکستان جونیئر لیگ کو ختم کرنے کی منظوری دے دی۔پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے اجلاس کے بعد نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا کہ کوئٹہ میں پی ایس ایل کے میچز کرانے پر کام شروع کر دیا گیا ہے، صحافیوں کے بارے میں رمیز راجہ کے بیانات پر دکھ ہوا، میں نے سابق چیئرمین کے الزامات کا جواب نہ پہلے دیا، نہ اب دوں گا۔ کہا کہ قومی ٹیم کے لئے غیر ملکی کوچز کی تقرری کی منظوری لے لی ہے، گزشتہ دور پر احتساب کریں گے تو اسے انتقامی کارروائی قرار دیا جائے گا، ڈائریکٹر ایچ آر سرینا آغا نے استعفیٰ دیا، ہم نے قبول کر لیا ہے۔

نجم سیٹھی نے واضح کیا کہ پی سی بی میں بھاری تنخواہیں برداشت نہیں کر سکتے، ان میں لازمی کمی کریں گے، ملازمین کو کہہ دیا ہے کہ جسے تنخواہ میں کٹوتی قبول نہیں وہ استعفیٰ دے کر گھر جاسکتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ پی ایس ایل کے میچز کوئٹہ میں کرانے کے بارے م?ں ہوم ورک شروع ہوچکا ہے۔ بگٹی اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کا کام شروع ہوچکا ہے۔ اگر پی ایس ایل تک اسٹیڈیم تیار نہ ہوا تو پھر ہشاور اور کوئٹہ کا بگٹی اسٹیڈیم میں نمائشی میچ منعقد کیا جائے گا۔

