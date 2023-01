پی سی بی کی جانب سے پاکستان جونیئر لیگ ختم کرنے کے فیصلے پر رمیز راجا کا ردعمل بھی آگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے سابق چیئرمین رمیز راجہ پاکستان جونیئر لیگ کو ختم کرنے کے فیصلے پر بول پڑے۔

نجی ٹی وی چینل "جیو نیوز"کے مطابق گزشتہ روز نجم سیٹھی کی صدارت میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی منیجمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ریجنل، ڈسٹرکٹ اور ڈپارٹمنٹل کرکٹ بحال کردی جائے گی جبکہ پاکستان جونیئر لیگ کو ختم کردیا جائے گا،اب جونیئر لیگ کو شروع کروانے والے رمیز راجا نے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے امریکا کے سابق باسکٹ بال پلیئر میجک جانسن کے الفاظ شیئر کیے ہیں کہ "'تمام بچوں کو ذرا سی مدد اور امید کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ ہی انہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو ان پر بھروسہ کرے"

“All kids need is a little help, a little hope and somebody who believes in them.” – Magic Johnson. It is so sad that PJL has fallen to vendetta politics & rolled back even though 7 of the kids made it to PSL 8 emerging category & 3 are part of Pak vs NZ as reserves.