تحریک انصاف کا اسلام آباد میں ورکرز کنونشن، ایک کارکن ایسا حلیہ بنا کر آگیا کہ عمران خان کی بھی ہنسی نکل گئی، فوری اپنے پاس بلالیا اور ۔۔۔

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے کنونشن سنٹر میں ہونے والے ورکرز کنونشن کے دوران کپتان کا ایک کھلاڑی پی ٹی آئی کے پرچم کے رنگ میں رنگ گیا، کپتان نے کارکن کو اس حالت میں دیکھا تو اسے دیکھ کر پہلے تو ہنسے پھر اپنے پاس بلالیا اور تصویریں بنوائیں۔

ہفتے کی شام کو کنونشن سنٹر میںپی ٹی آئی کا ایک کارکن اوپر سے نیچے تک پی ٹی آئی کے رنگوں میں رنگا نظر آیا۔ سر پر پارٹی پرچم، چہرہ پورا پارٹی کے رنگ میں رنگا ہوا اور کپڑے بھی پارٹی کے رنگ کے پہنے ہوئے نوجوان کنونشن سنٹر میں آیا تو توجہ کا مرکز بن گیا۔ عمران خان نے دیکھا تو اس کو اپنے پاس بٹھالیا اور اس کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں، سوشل میڈیا پر بھی کپتان کے اس جیالے کھلاڑی کو خوب پسند کیا جارہا ہے۔

This kid, Talha, campaigns in G11 for PTI with handwritten notes of "Vote For IK". Here's his speech at the convention today. :')#اب_صرف_عمران_خان pic.twitter.com/m4zBNQr0ee