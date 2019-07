جاپان میں G20 سربراہان کی میٹنگ میں روسی صدر پیوٹن گھر سے اپنا مگ کیوں لے کر آئے؟

ٹوکیو(مانیٹرنگ ڈیسک) روسی صدر ولادی میر پیوٹن جاپان کے شہر اوساکا میں ہونے والی جی 20میٹنگ میں گھر سے اپنا ایک مگ لے کر آ گئے اور جب باقی ممالک کے سربراہ ایک جیسے گلاسوں میں کولڈڈرنک پی رہے تھے، ولادی میر پیوٹن اپنے مگ میں مشروب پیتے رہے۔ جب میٹنگ کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوئیں تو انٹرنیٹ صارفین کہنے لگے کہ کیا روسی صدر دنیا میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتے؟اس پر روسی صدر کے ترجمان سامنے آئے اور ان کے مگ ساتھ لیجانے کی اصل وجہ دنیا کو بتا دی۔

If you'd seen what I've seen, you'd bring your own cup too. pic.twitter.com/3FPLcmR7f1