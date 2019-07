جیو نیوز پر آصف زرداری کا انٹرویو رکوا دیا گیا جیو نیوز پر آصف زرداری کا انٹرویو رکوا دیا گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) نجی ٹی وی جیو نیوز پر چلنے والے سابق صدر آصف علی زرداری کے انٹرویو کو رکوادیا گیا ہے۔

جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک پر سابق صدر آصف علی زرداری کا انٹرویو کیا جارہا تھا۔ یہ پہلے سے ریکارڈ شدہ پروگرام تھا جو تھوڑی ہی دیر چلا لیکن پھر اسے بند کرادیا گیا۔ پروگرام بند ہونے کے بعد جیو نیوز پر ٹائم پورا کرنے کیلئے یا تو اشتہارات چلائے جارہے ہیں یا خبریں اور مختلف پروگرامز کے پرومو چلا کر وقت پورا کیا جارہا ہے۔

پروگرام کے اینکر حامد میر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ چند منٹ بعد ہی آصف زرداری کا جیو پر چلنے والا انٹرویو رکوادیا گیا اور جن لوگوں نے یہ انٹرویو رکوایا ہے ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ سرعام اس کو قبول کرسکیں۔

Interview of Asif Zardari stopped on Geo News within few minutes those who stopped it have no courage to accept publically that they stopped it — Hamid Mir (@HamidMirPAK) July 1, 2019

حامد میر نے اپنے ناظرین سے معذرت کی اور کہا کہ وہ بہت جلد اس حوالے سے تفصیلات منظر عام پر لے آئیں گے لیکن ناظرین کیلئے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ انٹرویو کس نے رکوایا ہے، ’ ہم ایک آزاد ملک میں نہیں رہ رہے۔‘

حامد میر نے کہا کہ جیسے ہی جیو نیوز پر یہ اعلان کیا گیا کہ آج کا کیپٹل ٹاک نشر نہیں کیا جائے گا تو انہیں دنیا بھر سے فون کالز موصول ہونا شروع ہوگئی ہیں اور لوگ وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حامد میر نے کہا کہ ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریاست خود پاکستان کو بدنام کر رہی ہے۔

Geo News announced that interview of Asif Zardari will not be aired it was started at 8:03 and stopped within few minutes I am getting calls from all over the world people asking what happened?State of Pakistan giving bad name to this country we don’t need enemies pic.twitter.com/BnDLH6ZwJv — Hamid Mir (@HamidMirPAK) July 1, 2019

سینئر صحافی کا کہنا تھا کہ اس میں غلط ہی کیا ہے کہ انہوں نے سابق صدر آصف زرداری سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے اس کے جوابات دیے، کیا آصف زرداری سابق ترجمان کالعدم تحریک طالبان پاکستان احسان اللہ احسان سے بڑے مجرم ہیں؟ حامد میر نے بتایا کہ احسان اللہ احسان نے آفیشل کسٹڈی کے دوران انٹرویو دیا تھا جبکہ آصف زرداری کا انٹرویو پارلیمنٹ ہاﺅس میں کیا گیا ہے۔