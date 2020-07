21 سال تک موت کاانتظار کرنے والے کوآزادی کا پروانہ مل گیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) کراچی کی ایک جیل میں کم عمری می سزائے موت پانے والا دو دہائیوں تک موت کاانتظارکرنے بعد جیل سے رہا و کر اپنے گھر پہنچ چکا ہے۔

انسانی حقوق کے لیے کام کرنے اور بے سہارا لوگوں کو قانونی امداد فراہم کرنے والی فلاحی تنظیم جسٹس پراجیکٹ پاکستان کے مطابق اقبال نامی شخص کو سال قبل اس وقت سزائے موت سنائی گئی تھی جب ان کی عمر اٹھارہ برس سے کم تھی۔

جسٹس پراجیکٹ پاکستان کے مطابق اقبال 1998میں جب گرفتار کیے گئے تو ان کی عمر 17برس تھی۔ اس بات کی تصدیق کے باوجود کے وہ نابالغ ہیں انہیں ایک سال بعد سزائے موت سنا دی گئی جس کا انہوں نے اکیس سال تک انتظار کیا تاہم اب رہائی کا پروانہ ملنے کے بعد وہ گھر پہنچ گئے ہیں.

گھر پران کا پرتپاک استقبال کیا گیا جب کہ اس دوران گھروالوں سے ملاقات کے انتہائی جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔

Emotional scenes from Iqbal's home, as he meets his loved ones.#Iqbalisfree pic.twitter.com/3K6ADc2KIp