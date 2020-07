بھارتی فورسزنے 3سالہ بچے کے سامنے نانا کو قتل کردیا لیکن معصوم بچے نے پھر کیا کیا؟ ایسی خبر کہ آنسو روکنا مشکل

سری نگر(ڈیلی پاکستان آن لائن) مقبوضہ کشمیرمیں بھارتی فورسزنے 3سالہ بچے کے سامنے ناناکو قتل کردیا۔بھارتی فورسز کی سفاکیت سے انجان معصوم بچے کو تو شاید موت کا بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس لیے وہ جاکر اپنے نانا کے اوپر ہی بیٹھ گیا جیسے کہتا ہو نانا یہاں کیوں لیٹ گئے گھر چلیں نا۔

سڑک کنارے پڑی میت پر روتا یہ بچہ غم، بے بسی اور دکھ کی ایسی منظر کشی کر رہا تھا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل جائیں۔

4 picture that tell the #Sopore story.

A little boy out with his grandpa to buy milk caught in the crossfire of an anti terror operation.

A 3 year old shouldn't have have had to see death so closely. pic.twitter.com/Q3BzCWMiXE