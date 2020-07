پی ٹی آئی نے خاموشی کے ساتھ ڈیم بنادیا، 85 فیصد کام مکمل، بڑی خبر آگئی

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت نے کوہاٹ میں ڈیم کی تعمیر کا 85 فیصد کام مکمل کرلیا۔

وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر ضیاء اللہ بنگش کے مطابق پی ٹی آئی حکومت کوہاٹ میں ضمیر گل ڈیم کی تعمیر کر رہی ہے جس کا 85 فیصد سے زائد کام مکمل ہوچکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیم رواں سال آپریشنل ہوجائے گا۔

خیال رہے کہ 7 ہزار 971 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کا حامل ضمیر گل ڈیم 3 ہزار 535 ایکڑ زمین کو سیراب کرے گا۔

PTI led KP govt constructing Zamir Gul Dam in Kohat. More than 85% work is completed. It will be operational this year InshAllah. #Kohat pic.twitter.com/twSGoIyVm1