پاکستان کی معروف اداکارہ نادیہ حسین کی ملازمہ کے ساتھ بد سلوکی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )ماڈل و اداکارہ نادیہ حسین کی ملازمہ کے ساتھ بدسلوکی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے ۔

سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر نادیہ حسین کی ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہورہی ہے جس میں نادیہ کو ہاتھ باندھے کھڑی ملازمہ پر سوئچ آف بند نہ کرنے اور موبائل میں مگن رہنے پر کھری کھری سناتے دیکھا جاسکتا ہے۔ویڈیو میں نادیہ ملازمہ کو برہم لہجے میں کہتی سنی جاسکتی ہیں کہ تمہیں کہا ہے کہ جب بھی بجلی جھٹکے مارے فوراً مین سوئچ بند کیا کرو لیکن پتا نہیں تمہاری عقل کیا اس موبائل میں ہے۔

اداکارہ نے ملازمہ کو جھڑکتے ہوئے کہا کہ صرف تمہاری وجہ سے مہینے میں دوسری مرتبہ مشین جلی ہے، صرف اس مصیبت فون کی وجہ سے۔بعد ازاں نادیہ حسین نے ملازمہ کو ڈانٹ کر کہا کہ کہ دفع ہوجاو یہاں سے اورتم اس کا بل بھروگی۔نادیہ حسین کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے اداکارہ پر خاصی تنقید کی جارہی ہے اور مختلف پلیٹ فارمز پر نادیہ کی اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ان سے معافی کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔

فی الحال اداکارہ کی جانب سے اب تک اس حوالے سے کوئی بھی وضاحت سامنے نہیں آسکی ہے اور نہ ہی یہ واضح ہواہے کہ آیا ویڈیو کسی ڈرامے کے لیے شوٹ کی گئی ہے یا درحقیقت اداکارہ کا ملازموں سے یہی رویہ ہے۔ دوسری جانب یہ بھی واضح نہیں ہوسکا ہے یہ ویڈیو کب اور کس کی جانب سے بنائی گئی ہے۔

Ladies and gentlemen bringing you the first Aftershock of#Loadshedding

"Jb #تبدیلی_کی_لائٹ_چلی_گئی to tum ny switch off q ni kya" ( Actress Nadia hussain) pic.twitter.com/E6EgWDwxhe