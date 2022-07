رمیز راجہ کا میانداد کو گلے لگانا شائقین کرکٹ کو جذباتی کرگیا، تبصرے شروع

کراچی (ویب ڈیسک) چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کا سابق لیجنڈری کرکٹر جاوید میانداد کو گلے لگانا شائقینِ کرکٹ کو بھاگیا اور انہوں نے سوشل میڈیا پر جذباتی تبصرے شروع کردیے۔

گزشتہ روز پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین رمیز راجا نے کراچی کے مقامی ہوٹل میں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کرکٹرز سے ملاقات کی۔رمیز راجا اور سابق کرکٹرز نے کرکٹ کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا اور کچھ پُرانی یادیں بھی تازہ کیں۔

اس موقع پر پی سی بی چیئرمین رمیز راجا نے اپنے ساتھی کرکٹر جاوید میانداد کو گلے سے لگاکر عاجزی و انکساری کی مثال قائم کی۔

رمیز راجا اور جاوید میانداد کی گلے لگنے کی تصویر سوشل میڈیا زیرِ گردش ہے جس پر ناصرف صارفین نے تبصرے کیے بلکہ خود چیئرمین پی سی بی بھی تصویر پر تبصرہ کرنے سے خود کو روک نہ سکے۔معروف شاعر اور سینئر صحافی فاضل جمیلی نے بھی اس تصویر پر شاعرانہ انداز اپنایا، جسے رمیز راجہ کی جانب سے بھی پسند کیا گیا۔

اس ٹوئٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے رمیز راجا نے لکھا کہ ’واقعی! یہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے‘۔

دوسری جانب شائقین کرکٹ بھی تصویر دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔منظور احمد نامی صارف نے کہا کہ ’اللّہ آپ دونوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کی عمر دراز کرے، آمین‘۔

حیدر نامی صارف نے کہا کہ ’92 کے لڑکوں کے درمیان اس دوستی کو پسند کریں، کتنی خوبصورت ٹیم تھی‘۔

ایک صارف نے کہا کہ ’ایک طویل عرصے کے بعد ایک عظیم چیئرمین دیکھا گیا، پورے پاکستان کو دونوں لیجنڈز پر فخر ہے، ہم تمام پاکستانی آپ دونوں سے پیار کرتے ہیں‘۔

A great CM after a long time and a great legend and both are proud of Pakistans we all Pakistanies love's you both ❤️???????? https://t.co/BdG74kxQRj