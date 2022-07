وہ طلبہ جنہیں حکومت نے اضافی نمبر دینے پر غور شروع کردیا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) وفاقی حکومت سی پی آر ٹریننگ لینے والے طلبہ کو 10اضافی نمبر دینے کی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق اس تجویز کے متعلق وزیراعظم کے سٹریٹجک ریفارمز یونٹ کے سربراہ سلمان صوفی نے اپنے ٹوئٹر ہینڈل کے ذریعے ابتدائی طور پر بتایا ہے۔

سلمان صوفی نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ”ہیلو سٹوڈنٹس، اگر آپ سی پی آر کی تربیت لیتے ہو تو اس کے بدلے میں امتحان میں 10اضافی نمبر ملنا آپ کو کیسا لگے گا؟“رپورٹ کے مطابق یہ اقدام ایک بڑے قومی سی پی آر ٹریننگ پروگرام کا حصہ ہے جو بہت جلد شروع کیا جا رہا ہے۔

