بزرگ والدہ کے گھر کے باہرمسلم لیگ(ن) کے احتجاج کے اعلان پر جمائما گولڈ سمتھ کا ردعمل آگیا

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ نے اپنی والدہ کے گھر کے باہر احتجاج کی کال دینے پر مسلم لیگ ن کو کڑی تنقید کا نشانہ بناڈالا۔

ایکسپریس ٹربیون کے مطابق جمائما گولڈ سمتھ نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ کے ذریعے کہا ہے کہ ”ان لوگوں(ن لیگیوں)کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے رواں ہفتے کے آخر میں میری 88سالہ والدہ کے گھر کے باہر ایک اور بڑے مظاہرے کا اعلان کر دیا ہے۔“

What the hell is wrong with these people @pmln_org ? Another mass demonstration announced outside my 88 year old mother’s house this weekend. This is the third time! What has my Mum got to do with Pakistani politics? It’s disruptive for her & a total waste of police time.

جمائما گولڈ سمتھ لکھتی ہیں کہ ”یہ تیسرا موقع ہے کہ یہ لوگ میری والدہ کے گھر کے باہر اس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں۔ آخر میری ماں کا پاکستانی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ اس طرح کے احتجاج سے نہ صرف ہماری زندگیوں میں خلل پڑتا ہے بلکہ پولیس کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔“

This is a video of hundreds of men protesting for hours outside my 88 yr old mother’s house in Surrey yesterday.

The man with the tannoy is threatening -

“If Jemima and her children don’t come down here, then we will enter her bedroom.”@metpoliceuk is this legal? https://t.co/0aNE7J0Hmx