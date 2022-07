آدمی کے راستے سے نہ ہٹنے پر ہاتھی نے اس پر مٹی پھینک دی، ویڈیو وائرل

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) ہاتھی اگر بپھر جائے تو آن کی آن میں درجنوں لوگوں کو کچل کر رکھ دے مگر گزشتہ دنوں بھارت سے ایک ایسے نرم خو ہاتھی کی ویڈیو سامنے آئی ہے کہ دیکھ کر آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل جائے گی۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق اس ویڈیو میں ایک نرم مزاج ہاتھی ایک آدمی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اس پر دھول پھینکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

رپورٹ کے مطابق یہ آدمی اپنے دھیان میں کھڑا ہوتا ہے جب اس کی پشت کی طرف سے ایک ہاتھی آتا ہے۔ آدمی ہاتھی کی آمد سے بے خبر ہوتا ہے اور راستے میں ہی کھڑا رہتا ہے۔ اس پر ہاتھی راستہ لینے کے لیے اپنے اگلے پاﺅں سے اس آدمی پر مٹی پھینکتا ہے۔

Out of the way! ????

A gentle wild elephant in Sri Lanka calmly walks up to a man and kicks some dirt at him to get him to move aside.. pic.twitter.com/DnrJZX7VLI