صدر مملکت عارف علوی اورسعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی انتہائی خوشگوار موڈ میں ملاقات

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن) صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر صدر مملکت نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک عظیم رشتہ ہے، 2 بھائیوں کے چہروں کی پر رونق اور پیار بھری مسکراہٹ سے بڑھ کر رشتہ محبت کا اظہار نہیں ہوسکتا۔

Very symbolic of the great relationship between the people of the Islamic Republic of Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia. No better expression of the kinship than the beaming and affectionate smile on the faces of two brothers.

ماشاللہ pic.twitter.com/e884OPbuNa