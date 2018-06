”یہ نگران وزیراعلیٰ کا سب سے موزوں ترین امیدوار ہے کیونکہ۔۔۔“ حامد میر بالآخر میدان میں آ گئے، تحریک انصاف کے دئیے گئے ناموں میں موزوں ترین نام کون سا ہے؟ بتا دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف سینئر صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی جانب سے پنجاب کے نگران وزیراعلیٰ کیلئے دئیے گئے ناموں میں سے پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری موزوں ترین نام ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں حامد میر نے کہا ”پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی پنجاب کے نگران وزیراعلیٰ کیلئے سب سے موزوں ترین امیدوار ہیں۔ کوئی شخص اوریا مقبول جان کے خیالات سے اختلاف کر سکتا ہے لیکن وہ سابق حکومتی ملازم اور کالم نگار ہیں جبکہ یعقوب اظہار ایک کاروباری شخصیت ہیں۔“

Prof Dr Hasan Askari Rizvi is the most suitable candidate for the caretaker chief ministership of Punjab one can differ with the views of Orya Maqbool Jan but he is a former civil servant and columnist while Yaqoob Izhar is a businessman