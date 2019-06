مودی…… مثبت سوچ سے عاری مودی…… مثبت سوچ سے عاری

9اپریل کو غیر ملکی صحافیوں سے با ت چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارتی انتخابات میں نر یندر مووی کی کا میا بی کی صورت میں کشمیر پر پیش رفت کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے ہندو قوم پرست جما عت ”بی جے پی“ کی کامیا بی کی صورت میں پاک بھارت تعلقات بہتر ہونے کے جس امکان کی بات کی اس کا ایک تا ریخی پس منظر ہے۔ پاک بھارت تعلقات کی تا ریخ ہمیں یہی بتا تی ہے کہ کانگرسی حکومتوں (نہرو کے دور کے بعد) کے مقابلے میں غیر کانگرسی حکومتوں کے دوران پاک بھارت تعلقات میں قدرے بہتری کے آثار نظر آئے۔

اس حوالے سے بھارت میں 1977ء میں قائم ہونے والی پہلی غیر کا نگرسی حکومت کی ہی مثال کو دیکھیں جب ”جنتا پا رٹی“ کی قیادت میں مرار جی ڈیسائی بھارت کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پا کستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی اور پا کستان نے بھی مرا ر جی ڈیسائی کو 1990ء میں اپنا اعلیٰ سول ایوارڈ ”نشان پا کستان“ دینے کا اعلان کیا۔اسی طرح جب 1997ء میں ”یونا ئیڈ فرنٹ“ کی طرف سے اندر کما ر گجرال بھارت کے وزیر اعظم بنے توپاکستان میں نواز شریف اور بھارت میں گجرال کی طرف سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری لانے کی بات کی گئی، مگر گجرال کی اتحادی حکومت ایک سال بھی پورا نہ کر سکی۔

پاک بھارت تعلقات میں اس وقت ایک ڈرامائی موڑ سامنے آیا جب بھارت میں پہلی مرتبہ ایک ہندو قوم پرست سیاستدان اٹل بہا ری واجپائی وزیراعظم بنے اور انہوں نے پا کستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی بات کی۔ واجپائی فر وری 1999ء میں بس کے ذریعے لاہور آئے اور مینار پا کستان پر جاکر اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ پا کستان اپنی مہر پر قائم ہے۔چند ماہ بعد 1999ء ہی میں کارگل جنگ کے باعث پاک بھارت تعلقات بری طرح متا ثر ہوئے، مگر 2002ء میں نیپال میں 11ویں سارک سمٹ کانفرنس کے دوران صدر جنرل مشرف نے جس طرح بھارت کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے انتہائی پر تباک طر یقے سے بھارتی وزیر اعظم واجپائی کے ساتھ ہاتھ ملایا۔

(مشرف کے واجپائی کے ساتھ اس مصافے کی پوری دنیا کے میڈیا میں بھر پور تشہیر کی گئی)……اس واقعہ سے پا ک بھارت تعلقات میں بہت زیا دہ بہتری آ گئی۔ 2008ء کے ممبئی حملوں تک دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئی۔ غیر کانگرسی حکومتوں کے دور میں پاک بھارت تعلقات پر انتہائی سرسری نظرڈالنے کے بعد اب بنیا دی سوا ل پیدا ہو تا ہے کہ کیا اب بھارت میں ایک مرتبہ پھر غیر کا نگرسی اور ہندو قوم پرست جما عت ”بی جے پی“ کی حکومت قائم ہونے کی صورت میں کشمیر یا پا ک بھارت تعلقات میں بہتری کا کو ئی امکان نظر آسکتا ہے؟اس سوال کو سمجھنے کے لئے ہمیں اٹل بہاری واجپائی اور نریندر مودی کی شخصیات میں فرق کو سمجھنا پڑے گا۔

اٹل بہاری واجپائی بھی ہندو انتہا پسند تنظیم ”آر ایس ایس“ کے حامی رہے اور ہندو قوم پرستی کے علمبر دار بھی رہے۔ مگر اس کے با وجود واجپائی کے بارے میں یہی رائے رکھی جاتی تھی کہ واجپائی انتہائی وسیع مطا لعہ انسان تھے۔1957ء میں ”بھارتی جنا سنگھ“ پارٹی کی طرف انتخابات جیتنے کے بعد جب واجپائی ”لوک سبھا“ کے رکن منتخب ہوئے تو اس وقت کے بھارتی وزیراعظم اور بھارتی جنا سنگھ کی ہندو قوم پرست سیاست کے سخت نا قد جواہر لعل نہرو بھی ”لوک سبھا“ میں واجپائی کے مطا لعے اور سیاسی شعور کی تعر یف کئے بغیر نہ رہ سکے۔ واجپائی خارجہ امور کی پیچیدگیوں کو بھی اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔

اس لئے جب 1977ء میں مرار جی ڈیسائی نے اپنی حکومت قائم کی تو واجپائی کو ہی بھارت کا وزیر خارجہ بنا یا گیا۔یہی وجہ ہے کہ جب 1998ء سے 2004ء تک واجپائی بھارت کے وزیر اعظم رہے تو ان کی سوچ تنگ نظر اور محدود نہیں تھی۔

اب دوسری طرف مودی کی شخصیت کو دیکھیں تو مودی کسی بھی طرح کی سیاسی بصیرت سے عاری شخص دکھائی دیتا ہے۔ اس حوالے سے معروف لکھاری، مورخ اور سیاستدان ششی تھرور نے 2018ء میں شائع ہونے والی اپنی کتاب The Paradoxical Prime Minister: Narendra Modi And His India میں حقا ئق سے ثابت کیا ہے کہ مودی ایک ایسا شخص ہے جو کسی بھی طرح کی مثبت سوچ سے عاری ہے۔

مودی کی شہرت گجرات کے ایسے وزیر اعلیٰ کے طور پر رہی ہے کہ جس نے 2002ء میں پولیس کی مدد سے مسلم کش فسادات کر وائے جس کے باعث مودی کو ”موت کا سوداگر“ قرار دیا گیا۔ 2002ء کے گجرات فسادات میں مودی کاواضح کردار ہونے کے باعث اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی، مودی کو گجرات کی وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے خواہشمند تھے مگر اس وقت کے وزیر داخلہ لال کرشن ایڈوانی نے مودی کو اپنی حمایت دے کر بچایا۔

2014ء سے2019 ء کے دوران یعنی مودی کے دور میں بھارتی سیکولر ازم کا چہرہ بری طرح سے داغدار ہوا۔گز شتہ پانچ سال سے مودی اور اس کی کا بینہ کے اکثر وزرا کی توجہ ہندتوا کے ایجنڈے کو پوری طرح نا فذ کرنے میں ہی لگی رہی۔اگر کو ئی ریا ست اپنے آئین یا سیاسی نظام میں کسی ایک خا ص مذ ہب یا عقیدے کو اپنا نے کی با ت کرے تو با ت پھر بھی سمجھ آجا تی ہے،مگر سیکو لر ازم کی دعوے دار ریا ست کے حکمرانوں کی جانب سے ایک خاص عقیدے یا سوچ کو دوسروں پر نا فذ کرنا سیکو لر اصولوں کے ساتھ سنگین مذ اق ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔

مودی کے دور میں ہندو توا ایجنڈے کو پورا کر نے کے لئے جو کچھ بھا رت میں ہو ا اس پر خود بھا رتی سیکو لر حلقے بھی حیر ت کا اظہا ر کر تے رہے۔انتہا پسند ہندو تنظیم آر ایس ایس بھا رتی مسلما نوں اور عیسا ئیوں کو ہندو بنا نے کی با تیں کرتی رہی۔ گائے کا گوشت کھانے کے شک میں درجنوں مسلمانوں کو ہلاک کیا گیا۔ امریکی اخبا ر”دی نیو یا رک ٹائمز“ میں گارڈینر ہیرس کے آرٹیکل Reconversion’of Religious Minorities Roils India’s Politicsمیں یہ دعوی ٰبھی کیا گیا کہ سیکولرازم کے اصولوں کی خلاف ورزی پر مودی نے جان بوجھ کر خا موشی اختیار کئے رکھی، تاکہ ایسی کا روائیوں کو مزید شہ ملے۔

اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو بھارتی ہندو انتہا پسند تنظیموں جیسے آر ایس ایس، ہندو مہاسبھا،جن سنگھ، وشوا ہندو پریشد، بجر نگ دل سمیت ایسی کئی اور ہندو انتہا پسند تنظیمیں آزادی سے قبل اور اس کے بعد ایسے ہی نظر یا ت کی حا مل رہی ہیں۔ 19وی صدی کے وسط میں انتہا پسند ہندومفکرین کی جا نب سے ایسی با توں کو سیا سی مفادات کے لئے استعمال کرنا شروع کیا گیا کہ ہندو ازم ہی ہندوستان کی اساس ہے۔ ہندوستان کے تمام مسلمان اور عیسا ئی پہلے ہندو تھے ان کو زبر دستی ہندو دھرم چھو ڑ کر مسلمان یا عیسا ئی کیا گیا۔

آزادی کے بعد بھی ایسی انتہا پسند تنظیموں نے اپنے انہیں خیا لا ت کا پرچار جا ری رکھا، بلکہ خود موہن داس کرم چند گا ندھی کو بھی ایک ہندو انتہا پسند تنظیم ہندو مہا سبھا سے تعلق رکھنے والے نتھو رام گو ڈسے کے ہاتھوں جنوری 1948ء میں اپنی جان سے ہا تھ دھونا پڑے۔ہندو ثقا فت، ہندی زبان، گا وٗ کشی پر پابندی، مسلما نوں اور عیسا ئیوں کو بھی ہند ازم کے دائرے میں لانے جیسے مطالبات آزادی کے بعد بھی جا ری رہے، مگر مودی کے دور سے پہلے ہندو انتہا پسند تنظیموں کی جا نب سے اس نوعیت کے واقعات میں ریا ست کا پلڑا واضح طور پر کسی ایک جا نب نہیں ہو تا تھا ……

مگر مودی دور میں واضح طور پر آر ایس ایس کے ایجنڈے کو اپنانے کے لئے جا رحانہ رویہ اختیا ر کیا جاتا رہا۔اب ایک ایسے شخص سے یہ خواہش رکھنا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لئے ٹھوس اقدامات اٹھا ئے گا یا کشمیر کے مسئلہ کو حل کرنے کے لئے کسی سیاسی بصیریت کا مظاہرہ کرے گا، سرا سر خام خیالی ہی ہوگی۔

مزید : رائے /کالم