سزائے موت اور قید بامشقت پانے والے اعلیٰ فوجی افسران کوجیل انتظامیہ کے حوالے کردیا گیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک فوج نے جاسوسی اورحساس معلومات غیر ملکی ایجنسیوں کودینے کاجرم ثابت ہونے پر سزائے موت اور قید بامشقت کی سزا پانے والے افسران کو سول جیل انتظامیہ کے حوالے کردیاہے ۔

آئی ایس پی آر سے جاری بیان کے مطابق غیر ملکی ایجنسیوں کوحساس معلومات دینے اور جاسوسی کے جرم میں سزائے موت اور قید بامشقت کی سزا پانے والے سول وفوجی افسران کو سول جیل انتظامیہ کے حوالے کردیا گیاہے ۔ بیان کے مطابق اس سے قبل مخبری ہوتے ہی ان افسران کو فوری گرفتار کرلیا گیا تھا اور بعدازاں کیس کے ٹرائل کے دوران مسلسل حراست میں رکھا گیا ۔

Three officers sentenced on 30 May 2019 have been handed over to civil jail authorities. Earlier, convicted had been immediately arrested upon intelligence about their involvement and remained under military custody throughout their respective trial.