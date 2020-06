امریکہ بھرمیں مظاہرے، صدر ٹرمپ کا صبر جواب دے گیا، سخت احکامات جاری

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکا میں سیاہ فام شہری کے قتل کے بعد ہونے والے پرتشدد احتجاجی مظاہروں اور ہنگاموں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا صبر جواب دے گیا۔ ملک بھرکے ریاستی گورنرز کو شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی رعائت نہ برتی جائے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کی گئی ایک پوسٹ میں انہوں نے کہاکہ فلاڈیلفیا میں لا اینڈ آرڈر کا عالم یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں لوٹ مار مچائی جارہی تھی جس پر نیشنل گارڈز کو طلب کرنا پڑا۔

Law & Order in Philadelphia, NOW! They are looting stores. Call in our great National Guard like they FINALLY did (thank you President Trump) last night in Minneapolis. Is this what voters want with Sleepy Joe? All Dems!

تیس مئی کو کی گئی اپنی ایک ٹویٹ کو دوبارہ جاری(ری ٹویٹ) کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ تشدد کی حدود کو پار کرنے ایک وفاقی جرم ہے، لبرل گورنرز اور میئرز اسخت ترین اقدامات کریں ورنہ مرکزی حکومت مداخلت کرے گی اور وہ سب کچھ کرگزرے گی جو وہ کرسکتی ہے۔اور اس میں فوج کی لامحدود طاقت کااستعمال اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شامل ہیں"

Crossing State lines to incite violence is a FEDERAL CRIME! Liberal Governors and Mayors must get MUCH tougher or the Federal Government will step in and do what has to be done, and that includes using the unlimited power of our Military and many arrests. Thank you!