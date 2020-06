لاہور میں کورونا سے 7لاکھ افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ،مریم نواز بھی میدان میں آگئیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ نااہل حکومت غفلت کی مرتکب ہو رہی ہے، حکومت کو وبا سے نمٹنے کی بجائے نواز شریف کی فکر لاحق ہے۔مائیکروو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف ڈاکٹروں کی ہدایت پر واک کے لیے گھر سے باہر گئے۔ حکومت کارکردگی سے جان چھڑانے کیلئے ان پر تنقید کر رہی ہے۔ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی ترجیحات عوام کی خدمت نہیں کچھ اور ہے۔ عوام کی خدمت کریں یا کسی اور کو کرنے دیں۔

خیال رہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے لاہور میں سمارٹ سیمپلنگ کے ذریعے کورونا کی علامات کے حامل 6 لاکھ 70 ہزار 8 سو کیسز کا محتاط اندازہ لگایا گیا ہے۔محکمہ صحت کی جانب سے 15 مئی کو وزیراعلیٰ عثمان بزدار کو ارسال کی گئی سمری منظر عام پر آ گئی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ لاہور میں سمارٹ سیمپلنگ کے دوران ٹیسٹوں میں 6 فیصد کا رزلٹ پازیٹو رہا۔

While people are suffering & losing their lives not only to Corona but to unprecedented & unbelievable incompetence, criminal negligence & apathy, the govt continues to incurably suffer from Nawaz Sharif syndrome. 1/2 pic.twitter.com/UgpVu03BSJ

He walks because of strict advice from his doctots but you talk to cause distraction from the ongoing & impending disasters. Pls get down to work if you know how it is done, get help if you don’t. A classic & incorrigible case of highly misplaced priorities. https://t.co/avYR5LPUWK