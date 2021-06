’بچپن میں لاہور کے علاقے مزنگ سے ایک روپے گھنٹہ کرائے پر سائیکل لیتے تھے‘ وسیم اکرم نے اپنے بچپن کی وہ شرارت بتا دی جو کئی پاکستانی کرتے رہے ہیں 

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ کے انعقاد کے لیے کھلاڑی اور مینجمنٹ نے ابو ظہبی پہنچ گئے ہیںجہاں وہ بائیو سیکیور ببل کے باعث قرنطینہ میں وقت گزار ہے ہیں ۔سوئنگ کے سلطان نے قرنطینہ کے آخری روز ویڈیو پیغام میں کہا کہ سب بہت پریشان ہیں کہ پی ایس ایل کب ہو گی ،یہ بہت مشکل مرحلہ ہے ،کورونا وائرس کی ایس او پیز کو ساتھ لے کر چلنا ہے ،ہم گیارہ دن سے قرنطینہ میں ہیں ۔انہوں نے اپنے بچپن کا واقعہ بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں لاہور کے علاقے مزنگ میں بٹ صاحب سے ایک روپے فی گھنٹہ کے حساب سے کرائے پر سائیکل لیتے تھے ،پھر بٹ صاحب ہمیں پورا دن ڈھونڈتے رہتے تھے اور ہم واپس ہی نہیں آتے تھے ۔ماضی کی اس شرارت پر سوئنگ کے سلطان نے معذرت بھی کی ۔

- Covid Life: I think it’s day 10, don’t even remember, one more day to go. #QuarantineWorkout #PSL2021 #KarachiKings... pic.twitter.com/eOXKCO10Cb