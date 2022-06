کھانے میں روز ہی ایک چیز کھلانے پر شوہر نے بیوی کو طلاق دیدی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت میں شوہر نے نوڈلز کے علاوہ کچھ اور نہ بنانے پر بیوی کو طلاق دے دی۔اس حوالے سے ایک وکیل نے ٹوئٹر پر پوسٹ شیئر کی اور اس انوکھی طلاق کی اطلاع دی۔

آشوتوش دوبے نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ ایک شوہر نے صرف اس لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کیوں کہ وہ اسے کھانے میں صرف نوڈلز دیتی تھی کیونکہ اسے اور کچھ پکانا نہیں آتا تھا۔

A husband sought a divorce after realizing his wife could only cook Maggi. Yes, it’s a real case and the results end with divorce only! pic.twitter.com/9fUEjdCBDF