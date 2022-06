لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) ادکار ہ نوشین شاہ جو کہ ہمیشہ سیاسی وابستگی کا کھل کر نہیں بتاتی تھی آخر بول ہی پڑی ،ادکارہ کامریم نوازکی زندگی کے تجزیہ پر کی گئی پوسٹ سے سوشل میڈیا صارفین کو بحث کا نیا موضوع مل گیا۔

تفصیلات کے مطابق نوشین شاہ نے اپنیپوسٹ سے واضح کر دیا کہ وہ کون سی پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں ،اداکارہ نے اپنی پوسٹ میں مریم نواز کے بارے میں لکھا کہ، ’ مریم نواز ہونے کا بھی بہت مزہ ہے، صبح اٹھو ، اپنے شوہرکو نظراندازکرو، اپنے والد کے غلاموں کے پروٹوکول میں باہرجاؤ، بے معنی باتیں کرو، چیخ کربینظیربننے کی کوشش کرو اورسوجاؤ۔

Nausheen Shah thinks being Maryam Nawaz is a walk in the park! She's even written down her entire schedule ???? #NausheenShah pic.twitter.com/JOu5dguzBD

اداکارہ نوشین کی اس پوسٹ پرسوشل میڈیا پر ملا جلا ردعمل دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں بیشتر صارفین کا ماننا ہے کہ اس طرح سے ذاتی حملے کرنا کسی طور درست قرارنہیں دیا جاسکتا وہیں متعدد نے اس پوسٹ کو پسند کرتے ہوئے تبصروں میں کہا کہ یہ عفت عمرکی جانب سے عمران خان پرتنقید کا بہترین جواب ہے۔

This poor lady Nausheen Shah, tried herself as heroine, went un-noticed. Got old now, doing adults' mother, still going un-noticed. Now making such unnecessary comments about @MaryamNSharif just to get fame in cult even.#NausheenShah