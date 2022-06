علی ظفر نے اپنے 11سال پرانے گانے’جھوم’ کی کہانی بیان کردی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)گلوکار اور اداکار علی ظفر نے اپنے گیت کا ری مکس ویڈیو ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کیا جس میں بھارتی اور پاکستانی مداحوں نے گانے پر رقص کیا ہے ،اس کے ساتھ ادکار نے اپنے اس گیت “ جھوم“ تخلیق کی وجہ بیان کردی۔

تفصیلات کے مطابق گلوکار علی ظفر کے 11سال پرانے گانے’جھوم’کی پاکستان اور بھارت میں دھوم مچ گئی۔علی طفر نے اپنے ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھارتی اور پاکستانی مداحوں کا ری مکس شیئر کی اور انہوں نے لکھا کہ تو یہ ہے “جھوم“ کی کہانی جو ایک ایسا گانا جس کا بخار آج کل ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔

11 years ago, I wrote a song called “Jhoom”. It was about being in AWE of this beautiful thing called “life” and how it flows through all of us connecting us like pearls in a thread.

Seeing you all groove to it harder than ever before only makes my believe stronger. #Jhoom ????❤️ pic.twitter.com/dU96geFkrs