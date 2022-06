"آرمی چیف کے خلاف مہم تیار، اگست میں آغاز ہوگا" اینکر طلعت حسین کا تہلکہ خیز دعویٰ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن طلعت حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کردار کشی کی مہم تیار کرلی گئی ہے جس پر عملدرآمد اگست میں ہوگا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں طلعت حسین نے کہا کہ ایک ناقابلِ یقین مہم تیار ہے جو کہ اگست میں شروع ہوگی ، وقت تھوڑا آگے پیچھے بھی ہوسکتا ہے، یہ مہم موجودہ آرمی چیف کے خلاف تیار کی گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس مہم کے اگلے فیز میں ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف کے دوستوں اور رشتہ داروں کو ٹارگٹ کیا جائے گا ، یہ مہم پوری شدت کے ساتھ چلائی جائے گی ، یہ اتنی شدید ہوگی کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔

An unprecedented campaign is on the cards —timeframe August end but adjustable—against the present army chief. The next phase is likely to target his close friends and relatives as well and would pack the maximum punch in its execution. It will leave nothing to imagination.