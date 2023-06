قومی فٹبال ٹیم کی تربیتی کیمپ کا آغاز قومی فٹبال ٹیم کی تربیتی کیمپ کا آغاز

لاہور(سپورٹس رپورٹر) پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے زیر اہتمام آئندہ ٹورنامنٹس کی تیاری کے لیے قومی کھلاڑیوں کے تربیتی کیمپ کا آغاز ہوگیا ہے جس میں 28 کھلاڑی کیمپ کا بنیادی مقصد موریشس میں ہونے والے آئندہ 4 ممالک کے کپ اور بھارت میں ہونے والی SAFF چیمپئن شپ 2023ء کے لیے ٹیم کو تیار کرنا ہے۔کیمپ میں شریک ہونیوالے گول کیپرز میں ثاقب حنیف، سلمان الحق، عبدالباسط اور یوسف اعجاز بٹ جبکہ ڈیفنڈرزمیں محمد عمر حیات، علی خان نیازی، محمد سفیان، محمد عمر سعید، مامون موسیٰ خان، سید عبد اللہ شاہ، حسیب احمد خان، سردار ولی، سہیل، عیسیٰ سلیمان اور عبداللہ اقبال شامل ہیں۔

مڈ فیلڈرز میں عالمگیر علی خان غازی، علی عزیر محمود، معین احمد، شائق دوست، محمد ولید خان، راہس نبی، ہارون ارشد فہیم حامد، عمیر علی اور محمد عدنان یعقوب جبکہ فارورڈزمیں عبدالصمد شہزاد، اوٹس جان محمد خان، حسن نوید بشیر اور محمد وحید شامل ہیں۔

