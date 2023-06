دہلی میں سرعام لڑکی کے قتل کی لرزہ خیز واردات پر اداکار سونو سود کا ردعمل آگیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں نوجوان لڑکی کے سر عام لرزہ خیز قتل پر نامور بھارتی اداکار سونو سود نے اپنے ردعمل کا اظہار کیا ہے۔یادرہے کہ چند روز قبل بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں لڑکی کے سرعام قتل کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس نے راہگیروں کی بےحسی نے سوال کھڑے کر دیے تھے۔واقعے کی سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 16 سالہ لڑکی پر 21 بار چاقو سے وار کیا گیا اور پھر بے رحمی سے اس کا سر پتھر سے کچلا گیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ واقعے کے وقت کئی لوگ وہاں سے گزر رہے تھے لیکن کسی نے مداخلت نہ کی اور نہ حملہ آور کو روکنے کی کوشش کی۔بھارتی دارالحکومت میں لرزہ خیز قتل کے واقعے پر بھارتی اداکارہ سونو سود نے اپنے ردعمل میں کہا ہے کہ کاش کوئی شخص 16 سالہ بدقسمت ساکشی پر چھریوں سے وار کرنے والے شخص کو روزدار کک مار کر پیچھے ہٹاتا۔

بالی ووڈ اداکار نے مزید لکھا کہ تماشائی بن کر اپنے اردگرد ہونے والے جرم کو دیکھنا انتہائی بزدلانہ فعل ہے، والدین نے اپنی بیٹی کھو دی کیونکہ ایک شخص نے ان کی بیٹی کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا، یہ اس لیے ہوا کہ کوئی بھی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا۔

Wish someone had the guts to kick that guy hard who stabbed an unfortunate 16year old Sakshi in Delhi.

Being a spectator & ignoring the crime happening around u is such a cowardly act.

Parents lost their daughter not bec some Sahil stabbed their daughter..it’s Bec no one came…