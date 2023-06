شادی کے دن دلہن لفٹ میں پھنس گئی، آدھے گھنٹے بعد باہر نکلی تو کیا حالت ہوچکی تھی؟

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں ایک دلہن اپنی شادی کے دن آدھے گھنٹے کے لیے لفٹ میں پھنس گئی۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق یہ واقعہ ریاست مہاراشٹر میں پیش آیا، جس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لفٹ کے دروازے کے باہر دلہن کے رشتہ داروں کا جھرمٹ لگا ہوتا ہے اور وہ اسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔

Bride headed to wedding venue gets stuck in lift of Bhayander buildinghttps://t.co/u39F4cg9VM pic.twitter.com/AC77L7djdF