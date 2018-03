جرنیل حاضر ہوں!

مجھے پاکستان کے انگریزی اخبارات میں روزنامہ ’’ڈان‘‘ (DAWN) اس لئے بھی پسند ہے کہ اس کے اول و آخر صفحات پر صرف تین چار خبریں ہوتی ہیں اور تصویر بھی ایک آدھ ہی ہوتی ہے۔

خبروں کا یہ انتخاب اور ان کی گُسترش (layout) ایڈیٹر کے ویژن کا عکاس ہوتی ہے۔ اردو معاصر ابھی اس خلعتِ فاخرہ سے تقریباً عاری ہیں۔ پہلے اور آخری صفحات پر زیادہ سے زیادہ خبریں اور ان کے ساتھ رنگین تصاویر کے جھمکے ایک پختہ ابلاغی روائت میں ڈھل چکے ہیں۔۔۔ ایڈیٹر بھی کیا کرے کہ قارئین کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے۔

قارئین سے میری مراد پاکستان کا وہ واجبی سا خواندہ اور نیم خواندہ سوادِ اعظم ہے جس کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہوتا رہتا ہے۔۔۔ آج پاکستان کے 21کروڑ عوام میں کتنے لکھے پڑھے یا ’’آدھے‘‘ لکھے پڑھے قاری ہوں گے جو اس ابلاغی روائت سے بغاوت کا سوچتے ہوں گے۔ ہم لوگ ویسے بھی لکیر کے فقیر ہیں اور تاآنکہ وہ لکیر یکسر مٹ نہ جائے ہم اسی پر چل کر گدائی کرتے رہتے ہیں۔



ذرا پاکستانی فلموں کا وہ ’’زریں دور‘‘ یاد کیجئے جس میں سلطان راہی اور انجمن کی جوڑی گنیز بک آف ریکارڈز میں ریکارڈ قائم کر رہی تھی۔ ان فلموں کی سٹوریوں کے چار مصالحے گویا چاٹ مصالحے تھے جن میں گنڈاسا، بڑھکیں، ہیروئن کے لپکتے، لہکتے اور سینہ ء شمشیر کی نیام سے باہر چھلکتے ہوئے بادبان اور بے ہودہ قسم کے ذومعنی اور مزاحیہ ڈائیلاگ شامل تھے۔

ان ایام میں بعض سنجیدہ حلقوں نے اس روش پر احتجاج بھی کیا تھا لیکن فلمسازوں کا موقف تھا کہ عوام کی ڈیمانڈ یہی ہے۔ اس فارمولے سے ہَٹ کر کوئی فلم بنائی جائے تو ہِٹ نہیں ہوتی بلکہ اکثر صورتوں میں فلاپ ہو جاتی ہے۔

اس ہِٹ اور ہَٹ کا مقابلہ اگرچہ کچھ برس تک جاری رہا لیکن جلد ہی وہی ہوا جو ہوا کرتا ہے۔ سلطان راہی کو خدا نے اپنے پاس بلوا لیا اور انجمن کو ان کے نام نہاد شوہر ملک صاحب نے اپنے پاس بلوا کر قصہ ہی ختم کر دیا۔۔۔ وہ دن اور آج کا دن فلمی صنعت پر زوال کے سائے گہرے ہوتے جاتے ہیں اور اب 12آنے والے بھی کسی سنیما ہاؤس کا رخ نہیں کرتے۔۔۔ مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے جب اردو اخبارات میں صرف اول و آخر کے دو صفحات پر خبروں کی دھمال اور رنگین تصویر کا ابال جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔۔۔۔ ای میڈیا پر کمرشلوں کی بھرمار اور ہر دس منٹ کے پروگرام کے بعد 15منٹ کا اشتہاری پروگرام بھی دم توڑ جائے گا اور یہ سارے چینل اسی طرح بند ہو جائیں گے جس طرح سوئی گیس کے اسٹیشن چند برس پہلے بند ہو گئے تھے اور آج ان کی یاد بھی ذہنوں سے محو ہوتی جاتی ہے۔

میں ڈان اخبار کا ذکر کررہا تھا۔۔۔ پرسوں (27فروری 2018ء) کے لاہور ایڈیشن کے آخری صفحہ پر چار خبروں میں سے ایک تین کالمی خبر کا عنوان یہ تھا:



Names of three Ex-generals put on ECL



یعنی تین سابق جرنیلوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیئے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ (1)جنرل جاوید اشرف قاضی ۔۔۔(2) جنرل سعید الظفر اور جنرل حامد حسن بٹ جو تینوں کے تینوں ریٹائرڈ ہیں، اب ملک سے بھاگ کر کہیں باہر نہیں جا سکیں گے۔

ان جرنیلوں نے اول تو بھاگنے کی کوشش ہی نہیں کرنی۔ اور اگر کرنی بھی ہے تو پولیس کے راؤ انوار نہیں بنیں گے۔ کئی برس پہلے نیب نے ان مبینہ کرپٹ فوجی افسروں کے خلاف جو تحقیقات کی تھیں، ان کی تفصیل سب کو معلوم ہے۔



میرے ذہن میں دو سوال آتے ہیں۔۔۔ ایک تو یہ کہ اِدھر نیب نے وزارتِ داخلہ کو درخواست / سفارش کی کہ فوج کے ان راشی ملزموں کے نام ECL پر ڈالیں اور اُدھر اگلے ہی لمحے ہماری موسٹ ایفی شینٹ (Most Efficient) وزارتِ داخلہ نے نیب کی سفارش کو اذنِ پذیرائی بخش کر ان جرنیلوں کے خلاف ایکشن لے لیا۔ لیکن دوسری طرف قارئین یہ بھی دیکھ اور سن رہے ہوں گے کہ ماضیء قریب میں نیب نے کئی سویلین سیاستدان حضرات کے ناموں کو بھی ECL پر ڈالنے کی سفارش کی تھی جس پر عزت مآب جناب احسن اقبال صاحب کی وزارت نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ لہٰذا یہ سابق جرنیل یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ:



حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات

’’افواج‘‘ کا محاسبہ، ’’وزراء‘‘ سے درگزر؟

حضرت اقبال کی روح سے اس تصرفِ لفظی پر معذرت لیکن یہ جو عوام و خواص میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ سول ملٹری روابط ایک صفحے پر نہیں ہیں تو کیا اس کے لئے کسی مزید وضاحت یا ثبوت کی کوئی ضرورت ہے؟۔۔۔ چند روز پہلے ایک خاتون وکیل عاصمہ جہانگیر داعی ء اجل کو لبیک کہہ گئی تھیں۔

ان کی وفاتِ حسرت آیات پر ملک کی عدلیہ اور انتظامیہ کے چوٹی کے وی وی آئی پیز (VVIPs) نے اظہارِ ماتم کیا لیکن فوج کے کسی ایک آفیسر یا سپاہی نے کبھی جھانک کر بھی نہ دیکھا کہ عاصمہ کی قبر کہاں اور کس قبرستان کے کس کونے میں ہے۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔

اگر آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں۔۔۔ لیکن سول ملٹری روابط نہ زندہ جرنیلوں کی لسٹ میں اور نہ مردہ سویلین وکیلوں کی فہرست میں ایک ہی صفحے پر ہیں۔۔۔ ہمیں اس تضاد پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے؟۔۔۔ اور باقی ممالک میں ایسا کیوں نہیں ہے؟



ڈان کی اس خبر کی تفصیل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنرل قاضی آئی ایس آئی کے چیف تھے اور جنرل مشرف کے دور میں ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ریلوے کا وزیر بنا دیا گیا اور جنرل سعید الظفر کو ریلوے کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ یہ جرنیل صاحب پشاور کور کے کورکمانڈر بھی رہے تھے۔ فوج کے ایک اور ون سٹار جنرل (بریگیڈیئر اختر بیگ) بھی ECL پر ڈال دیئے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ چار پانچ دیگر سویلین اعلیٰ عہدیدار (اقبال صمد خان، خورشید احمد خان، عبدالغفار اور محمد رمضان شیخ وغیرہ) بھی ان میں شامل ہیں۔



نیب نے ان سابق فوجی اور سویلین افسروں پر جو کیس بنایا ہے وہ لاہور میں ریلوے کی 140ایکڑ قیمتی زمین کو ایک ملائشین فرم کو فروخت کرنے کا الزام ہے جس پر اس غیر ملکی کمپنی نے ’’رائل پام گولڈ اینڈ کنٹری کلب‘‘ نام کا ایک گاف کورس تعمیر کیا اور ساتھ ہی ایک شاندار ہوٹل بھی بنایا جس میں میری طرح آپ کو بھی (اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں) بارہا جانے اور مختلف تقریبات میں شریک ہونے کا موقع ملا ہوگا۔

یہ 1120کنال اراضی برلبِ نہر واقع ہے اور اس کو ملزمانِ مذکور نے اونے پونے داموں بیچ کر قومی خزانے کو 216 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا۔

نیب نے اب ان افسروں کے خلاف از سر نو تحقیق و تفتیش کا پروگرام مرتب کیا ہے۔۔۔ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا۔



ریٹائرڈ جرنیلوں کی طلبی کا ایک اور کولیٹرل پہلو، اہلِ میڈیا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ حال ہی میں ایک حکومتی منظورِ نظر بیورو کریٹ کو پسِ دیوارِ زنداں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ موجودہ حاضر سروس وزیر ریلوے جناب سعد رفیق کے خلاف بھی پوچھ گچھ کا جو شکنجہ تیار کیا جا رہا ہے اس کا تعلق تو بظاہر پیراگون سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی سے ہے لیکن ان کی اصل تعلق داری تو ان کے موجودہ محکمے سے ہے۔ محکمہ ریلوے بھی PIAکی طرح لعل و جواہر کی کان شمار ہوتی ہے۔

کوئی کان کن اگر یہ قیمتی پتھر ان کانوں سے نکالنا چاہے تو اسے کھدائی کی مشقت کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ بڑے بڑے گہرہائے آبدار ان کانوں کے دروازوں پر رکھے نظر آ جاتے ہیں۔

صرف ’’اہلِ نظر‘‘ کی ضرورت ہوتی ہے جو حضرت سعد رفیق کی شخصیت میں بعض میڈیا ہاؤسز کے بقول، بدرجہ ء وافر مجسم پایا گیا ہے ۔ ان کے عہدِ وزارت میں جو میگا خریداریاں اس محکمے میں کی گئی ہیں ان کی تحقیقات کے لئے نیب کو چنداں تکلف نہیں کرنا پڑے گا۔

لیکن نیب ابھی خواجہ صاحب پر ہاتھ ڈالنے سے اس لئے گریزاں ہو گی کہ اگر احد چیمہ کی طرح خواجہ صاحب کے محکمے والوں نے بھی ہڑتال کر دی تو پاکستان کے ریلوے کے مسافروں کی زندگیاں اجیرن ہوجائیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ نیب نے اسی لئے محکمہ ریلوے کے سابق فوجی وزراء و امرائے عالی مقام کو طلبی کے سمن جاری کر دیئے ہیں۔

2.16ارب روپے (216کروڑ) کے گھپلے ، محکمہ ریلوے کے سائز کے اداروں میں کچھ زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ سابق جرنیلوں کے خلاف اس کیس کی تحقیق و تفتیش کی ساری دستاویزات بھی نیب کے پاس موجود ہیں لیکن چونکہ فوج کے جرنیلوں کو مقدس گائے سمجھ لیا گیا تھا اس لئے ان پر ہاتھ ڈالنے سے گریز کیا جاتا رہا ۔

خود فوج یہ کام کر سکتی تھی لیکن ان جرنیلوں نے اپنے حاضر سروس دور میں ایسا کرنے سے اجتناب کئے رکھا۔ لیکن جب فوج سے ریٹائر ہو گئے اور ریلوے جیسے پُرکشش محکموں میں آئے توان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہوں گی اور جو رال فوج کی نوکری میں بوجہ مجبوری رکی ہوئی تھی، وہ ٹپک پڑی ہوگی۔

یہ صرف قیاس ہے اس کا جب تک ثبوت نہ ملے تب تک یہ سابق جرنیل بھی بعض حاضر سروس سیاستدانوں کی طرح ملزم ہی رہیں گے، مجرم نہیں کہلائیں گے۔ نیب نے سوچا ہوگا پہلے ان فوجیوں کو مجرم بناؤ اور پھر احد چیمہ، فواد حسن فواد اور ان جیسے دوسرے 21،22اور 23 گریڈ کے بیورو کریٹوں کی طرف رخ کرو۔

لیکن وقت تیزی سے گزر ا جا رہا ہے۔ فاضل جسٹس جاوید اقبال کو دن رات ایک کرکے قومی خزانے کے ان فوجی اور سویلین غاصبوں کے خلاف مبینہ مقدمات کے فیصلے کرنا ہوں گے۔



جنرل پرویز مشرف پراور طرح کے الزامات تھے اور ہیں۔ آئین شکنی وغیرہ کے جرائم بے شک زیادہ گھناؤنی نوعیت کے ہوں گے لیکن کرپشن، رشوت ستانی اور بدعنوانی کے مقدمات ایسے ہیں جن کا تعلق فوری نوعیت کے عوام دشمن جرائم سے ہے۔

اس لئے ان کا فیصلہ جلد ہونا چاہیے۔ اور اگر محکمہ ریلوے کے ان سابق فوجی عہدیداروں کو سزائیں ہوگئیں تو اس حمام میں شائد اور فوجی بھی ننگے ہو جائیں۔۔۔۔ ایک سابق آرمی چیف کی مدتِ ملازمت میں تین سال کی توسیع دینے اور لینے والوں کے عزیز و اقارب کی طرف بھی نیب کی توجہ درکار ہوگی۔۔۔ اور ان کے ساتھ بھی ’’انصاف‘‘ کیا جانا چاہیے۔

