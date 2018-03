رومان رئیس کے مداحوں کے لیے افسوسناک خبر آگئی ،اگلے میچ میں شرکت مشکوک ہو گئی کیونکہ ۔۔۔

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )پی ایس ایل کے میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف فیلڈنگ کے دوران اسلام آباد یونائیٹڈ کے اہم کھلاڑی رومان رئیس زخمی ہوگئے۔شارجہ میں کھیلے گئے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے فاسٹ باولر رومان رئیس نے چوکا روکنے کے لیے ڈائیو لگانے کی کوشش کی تاہم ان کا گھٹنا زور سے زمین پر لگا اور وہ گراونڈ میں ہی درد سے کراہنے لگے۔انہیں فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی تاہم بعد ازاں رومان رئیس کو سٹریچر پر ڈال کر گراونڈ سے باہر لے جایا گیا۔

Very unfortunate indeed, get well soon @rummanraees15 #IUvQG #HBLPSL pic.twitter.com/ui4qWmnoTp