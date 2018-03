پی ایس ایل میں کھیلنے والے معروف غیر ملکی کھلاڑی نے پاکستان آنے سے انکارکردیا ،کرکٹ مداحوں کے لیے بری خبر آگئی

شارجہ(ڈیلی پاکستان آن لائن ) کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے جارحانہ بلے باز کیون پیٹرسن نے پاکستان آنے سے انکار کردیا۔گزشتہ روز اسلام آباد یونائیٹڈ سے فتح کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیوین پیٹرسن نے کہا کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے مالک ندیم عمر کے لیے اس مرتبہ ٹرافی جیتیں کیوں کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔پاکستان آکر کھیلنے سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بار کوئٹہ کو جیتتا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان نہیں جاسکتے۔

ان کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ سے صرف 12 ماہ قبل آپ کپتان تبدیل نہیں کرسکتے اور اگر ایسا کیا جائے تو ٹیم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کپتان کو سپورٹ کیا جائے تو اس سے ٹیم کے دیگر کھلاڑی بھی محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ پیٹرسن کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ صرف 12 ماہ دور ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ وہ سرفراز کو کہیں کہ آپ ہماری ٹیم کی ورلڈ کپ میں قیادت کریں گے۔

