پاکستانیوں کے پسندیدہ کرکٹر شاہد آفریدی آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں،وہ کتنے سال کے ہو گئے ؟جان کر آپ بھی کہہ اٹھیں گے” لالہ تو ابھی بہت کرکٹ کھیل سکتا ہے “

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سٹار آل راونڈر شاہد خان آفریدی آج 38 ویں سالگرہ منارہے ہیں۔ان دنوں شاہد آفریدی متحدہ عرب امارات کے میدانوں میں جاری پاکستان سپر لیگ سیزن تھری میں کراچی کنگز کے لیے کھیلتے ہوئے مداحوں کو اپنی کارکردگی سے متاثر ہیں‘ حال ہی میں انہوں نے پی ایس ایل کا مشکل ترین کیچ پکڑ کر شائقین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔اپنی سالگرہ کے موقع پر مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک اور سال گزر گیا پیچھے دیکھ کر سیکھنے کے لیے اور مستقبل میں امید برقرار رکھنے کے لیے ۔آپ سب میری خوشیوں کا ذریعہ ہیں ،میں اپنی سالگرہ پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

It’s another year to look back and learn and look forward in hope, to deliver for my nation and fans. I thank you all for wishing me birthday, all of you are the source of my joy and happiness #HopeNotOut pic.twitter.com/mtz2Ni14re