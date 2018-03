انٹرنیٹ پر دھوم مچانے والی پریا وریئر نے سری دیوی کی موت پر ایسا کام کردیا کہ ایک مرتبہ پھر ہر کسی کا دل جیت لیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی اداکارہ سری دیوی کی موت پر پوری بالی ووڈ انڈسٹری ہی دکھ کا اظہارکررہی ہیں اور وہیں راتوں رات سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی پریا واریئر بھی بھارتی اداکارہ سری دیوی کی موت پر انتہائی افسردہ ہو گئی ہیں تاہم انہوں نے سری دیوی کو ویڈیو پیغام جاری کر کے خراج تحسین پیش کیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق سری دیوی کی موت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور بھارتی میڈیا میں مسلسل چار روز تک کوئی اور خبر جگہ ہی نہ بنا پائی اور اس دوران مسلسل اداکارہ کی موت کی وجوہا ت سامنے لانے کی کوشش کی جاتی رہی تاہم دبئی پولیس نے پانی کے ٹب میں ڈوبنے کے باعث موت واقع ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کیس کو بند کر دیا جس کے بعد ان کی باڈی کو بھارت پہنچایا گیا جہاں سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات کی ادائیگی کی گئی ۔

Heartbroken & shocked to hear that my all time favourite #Sridevi is no more. She will always live in our hearts forever . May god give peace to her soul & strength to the family #RIP ???? pic.twitter.com/xfsV5Hh6yX