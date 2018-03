کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور پشاور زلمی کے میچ میں امپائرنگ کے فرائض انجام دینے کیلئے ایسی شخصیت میدان میں آ گئی کہ دیکھ کر شائقین کرکٹ کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی

شارجہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ امپائر علیم ڈار پاکستان سپر لیگ تھری کا حصہ بننے شارجہ پہنچ چکے ہیں جہاں وہ کوئٹہ گلیڈئیٹرز اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلے جارہے میچ میں اپنی ذمہ داریاں سرانجام دے رہے ہیں ۔

مسلسل دو مرتبہ آئی سی سی کے سال کے بہترین امپائر کا ایوارڈ جیتنے والے علیم ڈارآج سے اس یونٹ کا حصہ بنے ہیں ۔

علیم ڈار آئی سی سی کی مصروفیات کی وجہ سے تاخیر سے پاکستان سپر لیگ کا حصہ بن رہے ہیں، وہ بھارت اور جنوبی افریقا کے درمیان ہونے والی سیریز میں امپائرنگ کے فرائض انجام دے رہے تھے۔

We welcome star umpire Aleem Dar to the #HBLPSL #QGvPZ #DilSeJaanLagaDe pic.twitter.com/mkixDV68Bc