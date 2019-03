پی ایس ایل فور کیلئے پشاور زلمی کا پورا سکواڈ پاکستان آئیگا:جاوید آفریدی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پشاور زلمی کے چیئرمین جاوید آفریدی نے کہاہے کہ پی ایس ایل فور کیلئے پشاور زلمی کا پورا سکواڈ پاکستان آئیگا۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر اپنے ویڈیو پیغام میں پشاور زلمی کے چیئرمین جاوید آفریدی نے کہا کہ پی ایس ایل فور کیلئے پشاور زلمی کا پورا سکواڈ پاکستان آئیگا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی طرح پشاور زلمی پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کو سب سے بڑا مقصد سمجھ کر اپنا کردار ادا کریگی ۔ انہوں نے کہا کہ پی سی بی کے فیصلے کوبھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں۔ اپنی ٹیم کی کامیابی پر جاوید آفریدی کا کہنا تھا کہ آج کے میچ میں پشاور زلمی کی کامیابی پر جہاں ساری ٹیم اور چاہنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں وہاں آج کی یہ خوشی پاکستان /انڈیا کے اوپر بدامنی کے منڈ لاتے سایوں کو دیکھ کر میں آج خطے میں امن و محبت کے نام کرتا ہوں ،ہم کھیل کے میدانوں میں امن کے سفیر اور خطے میں امن و سلامتی کے خواہاں ہیں ۔انہوں نے کہا کہ آج پی ایس ایل اونرز کی پی سی بی کے ساتھ ہونے والی میٹنگ جو ملک میں پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر تھی میں یہ فیصلہ گیا کہ شیڈول کے مطابق پی ایس ایل کے پاکستان میں طے شدہ میچز ہر حال میں ہونگے ،ہم پی سی بی کے فیصلے کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں عالمی کرکٹ کی بحالی سب سےبڑامقصد سمجھ کر پشاورزلمی اپنا کردارادا کریگی۔

یاد رہے کہ اس سے قبل چیئرمین پی سی بی نے دبئی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے واضح طور پر کہا تھا کہ پی ایس ایل کے پاکستان میں ہونے والے میچز شیڈول کے مطابق ہوں گے، ہر کسی کا متفقہ فیصلہ ہے کہ لیگ پاکستان میں ہی ہو، فرنچائز مالکان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ ہماری کمٹمنٹ ہے پاکستان جا کر کھیلنے کی، جن کھلاڑیوں نے شروع میں آنے کو کہا تھا، وہ سب پاکستان آ رہے ہیں۔

