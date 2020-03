کراچی لٹریچر فیسٹول کا دوسرا دن زندگی اور رونق سے بھرپور کراچی لٹریچر فیسٹول کا دوسرا دن زندگی اور رونق سے بھرپور

کراچی (پ ر) آکسفورڈ یونیورسٹی پریس(OUP) کے زیرِ انتظام منعقدہ گیارہویں کراچی لٹریچر فیسٹول (KLF) کا دوسرا دن بھی سیرحاصل مباحثوں اور پُررونق سرگرمیوں سے بھرپور تھا۔دن کا آغاز ایک معلوماتی ورکشاپ سے ہوا جس کا عنوان تھا Media Literacy and Misinformation۔ ورکشاپ سبرینہ ٹوپا نے کرائی جو پاکستان میں مقیم ایوارڈ یافتہ امریکی صحافی ہیں۔معروف مؤرخ ولیئم ڈلرمپل نے کتاب بعنوان Forgotten Masters: Indian Painting for the East India Company پریزنٹیشن دی۔ اس کتاب کے مُدیر موصوف خود ہیں۔ صحافی جارج فلٹن نے ڈلرمپل کو متعارف کرایا۔ اس سیشن کے بعد ’عورتوں کے تخلیقی شعور سے انکار کیوں؟‘ کے عنوان پر زہرا نگاہ اور عارفہ سیدہ زہرا کے درمیان گفتگو پیش کی گئی۔ بعد ازاں، ’حجابستان‘ سے بلندخوانی اور مباحثے کا انعقاد ہوا۔ بلندخوانی صنم سعید نے کی جبکہ مباحثہ سبین جویری، صنم سعید اور صائمہ سلیم کے درمیان ہوا۔The Deepening Crisis of the Middle East کے عنوان سے ہونے والے سیشن میں حاضرین نے بے حد دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے پینلسٹ میں ابدف سوئیف، مسیمو رمائیولی، شاہد امین اور ظفر ہلالی شامل تھے۔ KLF کے دوسرے دن دس کتب کا افتتاح ہوا جن میں The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company (ولیئم ڈلرمپل)، On Their Own Terms: Early Twenty First Century Women's Movements in Pakistan (فوزیہ سعید)،Transgressions: Poems Inspired by Faiz Ahmed Faiz (انجم الطاف)، ’ٹوٹی ہوئی طناب اُدھار‘ (اصغر ندیم سید)،Subjective Atlas of Pakistan (تقی شاہین اور اینیلس ڈی ویٹ)، Interpretations of Jihad: An Intellectual History (طارق رحمٰن)اور ’زیرِ آسمان‘ (شاہد صدیقی)شامل ہیں۔کتاب بعنوان Love, Relationships and Muslim Women's Writing پر کلیئر چیمبرز، منیزہ شمسی، ڈیوڈ واٹرمین اور سبین جویری کے درمیان مباحثہ منعقد ہوا جس کو الونا یوسف نے ماڈریٹ کیا۔NAPA کی پیشکش ’دستنگوئی‘ ’مرحوم کی یاد میں‘(پطرس بخاری)،’ذکرِ خوبان المعروف عورت کی تخلیق‘(میر باقر) اور ’فسانہء آزاد‘(پنڈت رتن ناتھ سرشار) کے مختلف حصوں پر مشتمل تھی۔’تحریکِ نسواں‘کے عنوان سے عصمت چغتائی کی بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے والی مختصر کہانی ’کافر‘ کو اداکاری کا جامہ پہنایا گیا۔

