’ قوم کے خام‘ پولیس اہلکار کو شہری نے سلیوٹ کرنا چاہا تو وہ آگے سےایک بزرگ کے ساتھ کیا شرمناک کام کر رہا تھا؟ ویڈیو دیکھ کر آپ کے غصے کی انتہا نہ رہے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایک ذمہ دار شہری نے وفاقی دارالحکومت میں پولیس اہلکار کو اس کی خدمات کیلئے سلیوٹ کرنا چاہا تو وہ آگے سے ایک بزرگ شہری کو ’لوٹتا‘ ہوا نظر آگیا۔

زین شیخ نامی شہری نے ٹوئٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ اسلام آباد پولیس کا ایک اہلکار سگنل پر گاڑیوں کے کپڑے فروخت کرنے والے ایک بزرگ شہری سے مفت میں کپڑا لے کر جا رہا ہے۔

زین شیخ نے اس سارے واقعے کی ویڈیو ٹوئٹر پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ ’اسلام آباد کی سڑکوں پر یہ سب نیا نہیں تھا لیکن اس نے میرا دل توڑ دیا کیونکہ میں اس پولیس اہلکار کی بائیک کے آگے جا کر اس کی خدمات پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔‘

ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد اسلام آباد پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے کرپٹ اہلکار کو معطل کردیا۔ اہلکار کے خلاف سپریٹنڈنٹ آف انڈسٹریل ایریا پولیس کی سربراہی میں محکمانہ انکوائری شروع کردی گئی ہے۔

Respected citizen, Police official has been identified and placed under suspension. SP Industrial area is conducting departmental enquiry against him. Thank you https://t.co/8HHE9uWvGI