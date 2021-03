اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دکھائے، محبت کرنی ہے تو دو طرفہ کریں، خودکشی کرنیوالی شادی شدہ لڑکی کا ویڈیو  بیان سامنے آگیا

احمد آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) جہیز کے لیے سسرال کے طعنوں سے تنگ شادی شدہ لڑکی نے خود کشی کرلی اور خودکشی سے قبل ریکارڈ کیاگیا ویڈیو بیان اب سامنے آگیا ہے جس میں 23سالہ عائشہ نے والدین، مبینہ شوہر ، دوستوں اور دنیا کے معاملات پر گفتگو کی ۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق عائشہ نے احمد آباد میں ریور فرنٹ واک وے سے سبرمتی دریا میں چھلانگ لگاکر خودکشی کرلی تھی ۔ ویڈیو بیان میں لڑکی نے بتایا کہ اس اقدام کے لیے کسی کی جانب سے بھی کوئی دباؤ نہیں ۔بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق عائشہ 2018 میں عارف خان نامی شخص کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تھیں، شادی کے فوراً بعد ہی عارف اور ان کے گھروالوں کی جانب سے عائشہ کو جہیز کے لیے ہراساں کیا جانے لگا۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عائشہ سسرال والوں کی باتوں سے تنگ آکر ماں باپ کے گھر واپس چلی گئی لیکن رشتے داروں کی مداخلت پر عائشہ کو ایک بار پھر سسرال واپس آنا پڑا۔عائشہ کے والد نے داماد کو ڈیڑھ لاکھ روپے بھی دیے لیکن کچھ بھی تبدیل نہ ہوسکا اور انہیں ایک بار پھر ماں باپ کی دہلیز کا منہ دیکھنا پڑا جب کہ شوہر سے علیحدگی کے خوف نے عائشہ کو خودکشی جیسا اقدام اٹھانے پر مجبور کیا۔

23 year old Ayesha releases this Video before Jumping in the #SabarmatiRiver #Ahmedabad! Just listen to this poignant misery of ill treatment at the hands of the In-Laws and a Ruthless Husband! Are We even Humans? When millions of Women are treated in such Tragic Fashion! pic.twitter.com/sPQf9za7Pp