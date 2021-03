کورونا کاشکار ہونے والے اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی فواد احمد کا پیغام بھی سامنے آگیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )کورونا کا شکار ہونے والے اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی فواد احمد نے شائقین سے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے فواد احمد کا کہنا تھا کہ دعائیہ پیغامات بھیجنے والے تمام افراد کا شکریہ،مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں ہر کسی کو محفوظ رہنے کا پیغام بھی دیا ہے۔

واضح رہے کہ فواد احمد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی وجہ سے آج (سوموار کو) اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے درمیان ہونے والا میچ بھی ملتوی کردیا گیا ہے۔

Thanks for all the kind messages, please keep remember me in ur prayers, much needed ???????? @IsbUnited @thePSLt20, and please everyone stay safe ????????