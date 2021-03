تحریک انصاف کا اپنے3 اراکین سندھ اسمبلی کے اغوا ہونے کا دعوی، مبینہ مغوی رکن اسمبلی سامنے آگئے ، ویڈیو پیغام جاری

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی ) کے رکن سندھ اسمبلی شہریار شر نے کہا ہے کہ انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا وہ اپنے گھر پر ہیں مگر پارٹی سے ناراض ہیں۔

جیو نیوز کے رپورٹر مرتضی علی شاہ نے ٹویٹر پر شہریار شر کی ویڈیو جاری کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون اور کیوں اغوا کرے گا؟ ہم پارٹی سے مایوس ہیں اور ناراض ہیں، ہم نے تین مرتبہ عمران خان سے ملاقات کی اور کراچی کے لیے فنڈز مانگے۔ہمیں لاکھوں لوگوں نے ووٹ دے رکھا ہے نہ ہماری گورنر سندھ نے سنی نہ ہی عمران خان نے ہماری سنی۔ سندھ کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں سندھی ہوں،سینیٹ کے لیے جو ٹکٹیں دیں گئیں اس بارے ہم سے پوچھا تک نہیں گیا۔ ہم حکومتی امیدواروں کو ووٹ نہٰں دینگے۔

PTI Sindh leader Khurram Sher Zaman says three PTI MPAs have been kidnapped and disappeared but two MPs have come out saying they are safe and fine, not kidnapped but not voting for PTI #SenateElections2021 pic.twitter.com/eUit4bQvye