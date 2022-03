95سالہ  ملکہ برطانیہ کا کورونا کو شکست دینے کے بعد پہلا پیغام

لندن ( ڈیلی پاکستان آن لائن )ملکہ الزبتھ دوئم نے کورونا وائرس سے صحتیاب ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر اپنا پہلا پیغام شیئر کیا ہے۔ملکہ برطانیہ کی کورونا وائرس سے صحتیابی کے بعد بکنگھم پیلس نے اپنے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یکم مارچ کو سینٹ ڈیوڈ ڈے کے موقع پر ملکہ کی جانب سے خصوصی پیغام جاری کیا۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ’ہمارے تمام فالوورز جو ویلز اور پوری دنیا میں جشن منا رہے ہیں اُنہیں سینٹ ڈیوڈز ڈے مبارک ہو‘۔خیال رہے کہ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے ملکہ کی جانب سے یہ پیغام جاری کیے جانے سے قبل خبر دی تھی کہ ملکہ برطانیہ کورونا وائرس سے صحتیاب ہوگئی ہیں۔

"ڈیلی میل" نے انکشاف کیا تھا کہ 95 سالہ ملکہ برطانیہ، جوکہ 20 فروری کو کورونا کا شکار ہوئی تھیں، اُنہوں نے فروگمور کا دورہ کیا اور شہزادہ ولیم، کیٹ مڈلٹن اور ان کے بچوں کے علاوہ شہزادی بیٹریس اور ان کی بیٹی کے ساتھ خوشگوار وقت گزارا۔

Wishing all our followers celebrating in Wales and around the world a happy #StDavidsDay ????????????????????????????#DyddGwylDewi pic.twitter.com/LBGivct5kH