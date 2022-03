شاہد آفریدی کی سالگرہ پر شعیب اختر نے بھی عمر پوچھ لی ، بوم بوم کی اصل عمر ہے کیا ؟ پتہ چل گیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) آج قومی ٹیم کے سابق سٹار آل راﺅنڈر شاہد آفریدی اپنی سالگرہ منا رہے ہیں ایسے میں راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر نے بھی انہیں مبارکباد دے دی لیکن ساتھ ہی مذاق مذاق میں عمر بھی پوچھ لی ۔

تفصیل کے مطابق شاہد آفریدی کی اصل عمر کہا معمہ بہت پرانا ہے جب وہ قومی ٹیم میں کھیلا کرتے تھے ، ان دنوں شاہد آفریدی کی عمر کو لے کر سب سے پہلے بھارتی کھلاڑیوں نے مذاق مذاق میں بات کرنا شروع کی تھی ، اپنے کئی انٹر ویوز میں یووراج سنگھ اور ہر بھجن سنگھ شاہد آفریدی کو عمر کو لے کر مختلف طنزیہ جملے کہہ چکے ہیں تاہم بوم بوم آفریدی نے ان باتوں پر کبھی خاص دھیان نہیں دیا ۔ شاہد آفریدی کی عمر کے حوالے سے نہ صر ف بھارتی کھلاڑی بلکہ خود پاکستانی میڈ یا بھی کنفوژن کا شکار رہا ، لالہ کی ہر سالگرہ پر یا تو گوگل پر ملنے والی عمر بتا تے رہے یا پھر اپنے پاس سے عمر بتاتے ہیں۔ اب ان کی سالگرہ کے موقع پر شعیب اختر نے ٹوئٹر پر مبارکباد دیتے ہوئے مذاق مذاق میں کہا کہ لا لہ اب تو درست عمر بتا دے ۔

تاہم اس بارے میں شاہد آفریدی نے خود ہی سب کو سچ بتا دیا ہے ، گزشتہ سال اپنی سالگرہ کے موقع پر بوم بوم آفریدی نے کہا تھا کہ وہ 44سال کے ہو گئے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آج شاہد آفریدی کی عمر 45سال ہو گئی ہے ۔

Thank you very much for all the lovely birthday wishes - 44 today! My family and my fans are my biggest assets. Really enjoying my stint with Multan and hope to produce match winning performances for all MS fans.