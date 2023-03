قابل اعتراض ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد حریم شاہ کا ردعمل بھی آگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )سوشل میڈیا پر متنازع شہرت رکھنے والی حریم شاہ نے اپنی لیک ہونے والی برہنہ ویڈیوز پر ردعمل جاری کرتے ہوئے اس کا الزام دو اپنی قریبی دوستوں پر عائد کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق حریم شاہ کا ویڈیو پیغام ٹک ٹاک پر وائرل ہو رہاہے جس میں ان کا کہناتھا کہ ” میں اپنے تمام لوگوں سے مخاطب ہوں ، جو ویڈیوز آرہی ہیں وہ دراصل صندل خٹک اور عائشہ ناز نے لیک کی ہیں، یہ دونوں ہی میری دوست تھیں، وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہیں اور ان کی پہنچ میرے موبائل تک بھی تھی ، ایک سال پہلے میں نے عائشہ کے خلاف ایف آئی اے میں شکایت درج کروائی تھی لیکن اس وقت کارروائی نہیں ہوئی، یہ پہلے ہی میری نظروں میں مشکوک تھی، عائشہ نے ویڈیو وائرل کرنے سے پہلے ہی میری دوستوں کو کہنا شروع کر دیا دیا تھا کہ میں حریم کی ویڈیو وائرل کر دوں گی ، میرا کسی تیسرے شخص سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی میرا کوئی بوائے فرینڈ ہے ، میری اور بلال کی ویڈیو وائرل کی گئی ۔

یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں یہ بات سامنے آئی کہ ویڈیوز چھپ کر نہیں بنائی گئی ہیں ، حریم شاہ غسل کرنے میں مصروف ہیں اور اس دوران ایک شخص موبائل سے ویڈیو بناتے ہوئے غسل خانے میں داخل ہوتاہے اور حریم شاہ اپنا چہر ہ دوسری جانب کر لیتی ہیں اور وہ بخوبی جانتی ہیں کہ ان کی ویڈیو بنائی جارہی ہے ۔

ویڈیو دیکھیں:

#HareemShah_LeakedVideos hareem shah statement. talking about leaked videos. Follow for more videos. pic.twitter.com/qkfNGhTn7c